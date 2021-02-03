Макрон обещает доступность вакцины для всех французов до конца лета

Президент Франции Эммануэль Макрон обещает доступность вакцины от коронавируса для всех жителей страны, которые захотят вакцинироваться, до конца лета 2021 года - несмотря на существующий дефицит вакцины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RFI.

Он отметил, что на начало марта в стране должна завершиться вакцинация около 80% жителей домов престарелых, что составляет примерно 500 тысяч человек.

Макрон также анонсировал, что с конца февраля – начала марта четыре фармацевтических завода во Франции присоединятся к производству вакцины от коронавируса.

В настоящее время в стране первой дозой прививали примерно 1,5 млн человек.

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В то же время, подчеркнул президент, "это не вакцинация поможет избежать или не избежать очередного локдауна", призвав граждан соблюдать меры безопасности.

За последние сутки во Франции обнаружили более 23 000 новых заражений.

На прошлой неделе ЕС анонсировал контроль за экспортом производимой в Евросоюзе вакцины от коронавируса после первых проблем с поставками BioN-Tech Pfizer, и дальнейшего заявления AstraZeneca о том, что компания не сможет вовремя поставить обещанные дозы в полном объеме.