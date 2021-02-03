Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский объяснил международным партнерам санкции против каналов Медведчука

Венгерские врачи заявили, что не могут рекомендовать вакцины из России и Китая

Новое правительство Италии поручат сформировать бывшему главе ЕЦБ Марио Драги

Чехия с 5 февраля вводит новые требования к въезду иностранцев






Макрон обещает доступность вакцины для всех французов до конца лета

Среда, 3 февраля 2021, 09:58

Президент Франции Эммануэль Макрон обещает доступность вакцины от коронавируса для всех жителей страны, которые захотят вакцинироваться, до конца лета 2021 года - несмотря на существующий дефицит вакцины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RFI.

Он отметил, что на начало марта в стране должна завершиться вакцинация около 80% жителей домов престарелых, что составляет примерно 500 тысяч человек.

Макрон также анонсировал, что с конца февраля – начала марта четыре фармацевтических завода во Франции присоединятся к производству вакцины от коронавируса.

В настоящее время в стране первой дозой прививали примерно 1,5 млн человек.

Читайте также
В ЕС запустили инструмент отслеживания вакцинации в Европе

В то же время, подчеркнул президент, "это не вакцинация поможет избежать или не избежать очередного локдауна", призвав граждан соблюдать меры безопасности.

За последние сутки во Франции обнаружили более 23 000 новых заражений.

На прошлой неделе ЕС анонсировал контроль за экспортом производимой в Евросоюзе вакцины от коронавируса после первых проблем с поставками BioN-Tech Pfizer, и дальнейшего заявления AstraZeneca о том, что компания не сможет вовремя поставить обещанные дозы в полном объеме.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Коронавирус
powered by lun.ua