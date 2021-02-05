Байден: США больше не будут отступать перед агрессивными действиями России

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России, и призвал Кремль освободить оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден заявил во время выступления в Госдепартаменте, представляя свое видение внешней политики США.

"Я дал понять президенту Путину в манере, очень отличной от моего предшественника, что дни, когда Соединенные Штаты отступали перед лицом агрессивных действий России - вмешательства в наши выборы, кибератаки, отравления своих граждан - прошли. Мы без колебаний повысим цену для России и будем защищать наши жизненные интересы и наш народ. И мы будем более эффективны в отношениях с Россией, когда будем работать в коалиции и в координации с другими партнерами-единомышленниками", - сказал Байден.

Он также призвали Кремль освободить оппозиционного политика Алексея Навального.

"Заключение в тюрьму Алексея Навального по политическим мотивам и усилия России по подавлению свободы выражения мнений и мирных собраний вызывают глубокую обеспокоенность нас и международного сообщества. Навальный, как и все граждане России, имеет права согласно российской конституции. Он стал мишенью - за разоблачение коррупции. Он должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий", - сказал Байден.

Напомним, в Конгресс США внесен законопроект о введении санкций в отношении чиновников из России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

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