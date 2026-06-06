В Еврокомиссии настаивают на постепенной отмене проверок на внутренних границах ЕС

Европейская комиссия настаивает на постепенной отмене национального пограничного контроля в Германии и других европейских странах.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что, по мнению Еврокомиссии, постепенное сокращение пограничного контроля в девяти государствах-членах, где он в настоящее время существует, является "как возможным, так и целесообразным – в том числе в Германии".

Чтобы обосновать свой призыв к сокращению пограничного контроля, Бруннер указал, что количество беженцев "резко" уменьшается.

"С другой стороны, принятые меры, такие как защита внешних границ и общая общеевропейская система въезда и выезда, дают результат", – признал он.

В апреле Административный суд немецкого города Кобленц признал незаконной пограничную проверку на границе между Люксембургом и Германией.

Это решение стало не первым в Германии: ранее суды также ставили под сомнение законность проверок на границе с Австрией.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в четверг, 4 июня, отклонил просьбу Европейской комиссии об отмене внутренних пограничных проверок.