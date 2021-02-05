Боррель на пресс-конференции в Москве говорил больше о Кубе, чем о Навальном

На пресс-конференции высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве значительная часть времени неожиданно была посвящена Кубе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первый вопрос после вступительных заявлений Борреля и главы МИД Сергея Лаврова задавал сотрудник прокремлевского агентства "Sputnik", который спросил о задержании российских журналистов в Латвии, а также об отношениях между ЕС и Кубой. Он пояснил, что его об этом "очень просили латиноамериканские коллеги".

Боррель откровенно удивился и сказал, что не ожидал, что в Москве придется говорить о Кубе.

"Вы знаете, что ЕС отверг эмбарго США и мы призываем новую администрацию пересмотреть свою позицию", - сказал он.

Перед визитом в Москву в ЕС заявляли, что Боррель будет говорить о ситуации вокруг заключения Алексея Навального, о ситуации в Украине, Сирии и Ливии.

Боррель упомянул Навального во вступительном слове, повторив позицию ЕС об осуждении действий Кремля и призвал освободить его.

Российские журналисты также повторяли вопрос о протестных акциях в Европе, сравнивая их с задержаниями на протестах в России, и вспомнили о старом советском выражении: "А у вас негров линчуют".

Этот прием использовался в советской пропаганде, чтобы в ответ на критические замечания в адрес СССР указывать на гораздо более серьезные, по ее мнению, недостатки тех, кто критикует.