Глава христианских демократов в Европарламенте призвал ужесточить санкции против РФ

Председатель фракции христианских демократов в Европарламенте Манфред Вебер призвал ужесточить санкции против России после высылки трех европейских дипломатов из Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Необходимо задействовать санкции против России, которые сейчас рассматриваются. Денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля в Евросоюзе должны быть перекрыты, а их счета заморожены", - заявил Вебер.

Накануне МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Кремль обвинил их в участии в акции протеста 23 января на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В МИД России утверждают, что такие действия несовместимы со статусом дипломатов.

Вебер отметил, что руководители России совершенно не заинтересованы в серьезном диалоге с Евросоюзом. "Решение о высылке трех дипломатов ЕС во время визита верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля - осознанная провокация", - считает он.

Манфред Вебер назвал четким сигналом действия российского руководства по Навального. "Рост количества демонстраций в России является признаком распространения идей свободы и демократии в направлении Востока. Российское руководство боится этого больше всего. Его нервозность только усилится в ближайшие недели", - убежден политик. Он добавил, что ЕС, с одной стороны, сохранять каналы переговоров с Москвой, а с другой - усиливать давление на нее.

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