Президент Литвы: лидеры ЕС должны на саммите оценить отношения с РФ после визита Борреля

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что лидеры ЕС на саммите в марте должны тщательно обсудить отношения с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Такое заявление президент Литвы сделал, реагируя на то, что Россия выслала трех дипломатов во время визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Я осуждаю действия России в отношении высылки дипломатов ЕС (Польши, Германии и Швеции) из Москвы и жестокость Кремля в отношении политических оппонентов. Понятно, что после визита главы европейской дипломатии мы должны тщательно оценить отношения с Россией на ближайшем саммите ЕС", - заявил Науседа.

Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявлен "persona non grata" и предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель сообщил, что узнал о намерениях РФ выслать европейских дипломатов во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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