Нюрнберг объявил состояние катастрофы после пожара на крупной электростанции

Из-за пожара на крупной электростанции в Нюрнберге город объявил о состоянии катастрофы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В нескольких районах города нарушено централизованное теплоснабжение. Электростанция временно выведена из эксплуатации, заявил поставщик энергии N-Ergie.

По данным городских властей, в пострадавших районах - 1150 пунктов подключения централизованного теплоснабжения. Помимо домохозяйств, пострадали также крупные компании, клиника, школы, торговый центр и два заведения для пожилых людей.

Город и поставщик энергии создали кризисные группы.

В Нюрнберге температура воздуха сейчас ниже нуля. Поставку тепла для индивидуальных потребителей пришлось временно регулировать, сказала N-Ergie. Кроме того, поставщик попросил всех потребителей в пострадавших районах уменьшить потребности в отоплении и горячей воде до минимума.

Пожар возник в понедельник вечером на первом этаже блока I электростанции оператора Uniper и, по данным пожарной охраны, распространился на высоту 80 метров. Причина до сих пор неясна, размер ущерба еще не определен. Пожар удалось ликвидировать через несколько часов. По предварительным выводам, раненых нет.