Сенат США начал рассмотрение второго импичмента Трампа

В вторник 9 февраля Сенат США начал второй процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа, которого обвиняют в "подстрекательстве к мятежу" в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это первый в истории США процесс импичмента президента, когда он уже не находится в должности.

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Процесс начинается с дебатов о конституционности попыток Сената судить президента после того, как он покинул пост.

После четырех часов дебатов Сенат, как ожидается, простым большинством голосов проголосует о конституционности судебного процесса.

Накануне лидеры Сената договорились о быстром графике процесса. Учитывая это, считается, что голосование в Сенате о том, осудить Трампа или нет, может пройти в понедельник.

Палата представителей США 13 января во второй раз объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

Дональд Трамп - единственный в истории президента США, которому дважды объявляли импичмент, и один из трех, кому вообще объявляли импичмент. Во время первого процесса импичмента в связи с обвинениями о давлении на президента Украины Сенат оправдал Трампа.

Если Трампа признают виновным, ему могут запретить занимать пост президента снова. Однако для осуждения необходимы две трети голосов Сената, в то время как у демократов 50 мест.