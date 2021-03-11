Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Возле Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие

Кабмин готовится к подписанию соглашения об открытом небе с ЕС

В Словакии задержали за коррупцию главу спецслужбы - аналога СБУ

В Польше обвинили высланного дипломата РФ в распространении коронавируса






Турция вводит обязательные электронные анкеты для путешественников

Четверг, 11 марта 2021, 12:31

Путешественники, которые планируют поездку в Турцию, с 15 марта перед выездом должны будут заполнять электронную анкету.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Форма размещена на сайте Минздрава Турции и должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой.

"На основе заполненной информации для вас будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия и пребывания, есть контактные лица, или больные COVID-19. По этой причине точность и актуальность информации очень важны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заполнение формы может быть проверено на границе Турции и в случае, если пассажир не заполнил ее или внес ложную информацию, ему могут угрожать правовые и административные санкции.

"Также может быть не разрешен въезд в Турцию (если вы не являетесь гражданином Турции или не имеете разрешение на проживание в Турции)", - отметили в Минздраве.

Напомним, Турция продолжила требование об отрицательном тесте на коронавирус для путешественников из-за рубежа.

Для пересечения границы и дальше будут требовать предоставить отрицательный результат теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до путешествия.

Как известно Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта, несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе.

В то же время граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Читайте статью из серии публикаций ЕвроПравды о будущем путешествий во времена пандемии: "От Грузии до Мальдив: куда будут пускать украинцев без вакцин в 2021 году"

Читайте также: Как Грузия открыла границы для украинцев: наблюдения первого туриста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция Коронавирус
powered by lun.ua