Кельнский собор после 4-месячной паузы снова откроется для туристов

Кельнский собор вновь откроется для посетителей с 13 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Со 2 ноября Кельнский собор, один из величайших памятников Германии, был открыт только для молитвы и посещения церковных служб.

Теперь, при соблюдении определенных условий, собор можно будет посещать с туристической целью.

Посетители должны будут оставлять свои данные на сайте для возможности впоследствии связаться с ними.

В соборе будут следить за соблюдением правил дистанцирования. Внутри никогда не должно быть более 120 человек.

Посещение собора возможно только по фиксированному маршруту. Все посетители должны носить медицинскую маску или маску типа FFP2.

Если в соборе совершается богослужение, посещение не допускается. Также пока нет экскурсий.