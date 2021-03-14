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В Испании во время спецоперации нашли самодельную подводную лодку наркоторговцев

Воскресенье, 14 марта 2021, 11:26

Полиция Испании изъяла самодельную подводную лодку, способную перевозить до двух тонн наркотиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на полицию Испании.

Девятиметровое судно было обнаружено на промышленном складе в южном городе Малага.

 

Полиция считает, что подводная лодка из стекловолокна и фанеры готовилась к контрабанде наркотиков, но еще не использовалась.

Ее обнаружили во время масштабной спецоперации, в которой участвовали пять других стран и Европол.

Полиция сообщает, что 52 человека были задержаны во время рейдов по Испании, а также изъяты большие партии кокаина и гашиша. Также ликвидирована лаборатория по изготовлению наркотиков.

В 2019 году подводная лодка с грузом в 3000 кг кокаина была захвачена полицией на северо-западе Испании после того, как судно село на мель.  Предполагалось, что эта подводная лодка прибыла из Колумбии.

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