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Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше

Воскресенье, 14 марта 2021, 12:22

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer впервые осуществил посадку на авиабазе в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте командования ВВС США в Европе.

Бомбардировщик приземлился на 33-й польской авиабазе вблизи городка Повидз для дозаправки.

 

Дозаправка впервые в Европе производилась при включенных двигателях и без выхода экипажа с тем, чтобы самолет как можно скорее вернулся в небо для выполнения нового задания.

В ходе полета над Центральной Европой B-1B также взаимодействовал со шведскими истребителями JAS-39 Gripen, датскими и польскими F-16.

B-1В также выполнял дозаправку в воздухе с помощью британского самолета-заправщика Stratotanker KC-135.

"Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя. Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любое время и в любое место", - сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе.

Напомним, американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1В Lancer впервые прибыли в Норвегию для длительного размещения и проведения учебных миссий.

Ранее бомбардировщики B-1 могли нести ядерное оружие, но с середины 1990-х их модернизировали исключительно для обычных миссий.

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