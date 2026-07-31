Как хотят разрушить МУС и почему Киеву выгодно, чтобы он работал

Международный уголовный суд (МУС) подвергается критике за медлительность, избирательность, неравномерное внимание к различным конфликтам, зависимость от сотрудничества государств и неспособность самостоятельно обеспечивать исполнение собственных решений. Часть этих претензий вполне обоснована.

В то же время суд сталкивается и с необоснованными претензиями – из-за политического давления.

Предметом спора все чаще становится не качество работы отдельного института, а само право независимого международного суда расследовать самые тяжкие международные преступления. Политическое давление отдельных государств на независимый международный суд создает опасный прецедент.

О вызовах, с которыми в последнее время столкнулся МУС, и о том, как должна действовать Украина, читайте в колонке специалиста по вопросам международной уголовной юстиции Гюндуза Мамедова Атака на Международный уголовный суд: на чьей стороне должна быть Украина. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки отмечает, что Международный уголовный суд стал первым постоянным органом, созданным для того, чтобы ответственность за самые тяжкие международные преступления больше не зависела от необходимости каждый раз создавать новый суд.

"В основе Римского статута заложен простой, но чрезвычайно важный принцип: за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии должны отвечать конкретные лица. Высокая должность, генеральские погоны или ядерный статус государства не должны автоматически гарантировать безнаказанность", – пишет Гюндуз Мамедов.

Также он напоминает, что основная обязанность расследовать и преследовать международные преступления возлагается именно на государства.

По словам специалиста по вопросам международной уголовной юстиции, Международный уголовный суд вмешивается только тогда, когда государство не может или не желает проводить надлежащее расследование или судебное преследование. Именно поэтому, добавляет эксперт, МУС является не альтернативой национальному правосудию, а его дополнением и своеобразной гарантией того, что самые тяжкие международные преступления не останутся безнаказанными даже тогда, когда национальная система оказывается неспособной выполнить свою задачу.

"Этот принцип сегодня проходит одно из самых тяжелых испытаний", – констатирует автор колонки.

И речь идет не только о внешнем политическом давлении, а и о внутреннем кризисе.

Недавно Ассамблея государств-участников приняла решение о прекращении полномочий прокурора Карима Хана в связи с серьезным нарушением служебных обязанностей.

По мнению Гюндуза Мамедова, это свидетельствует о том, что система способна применять принцип подотчетности и к собственным должностным лицам. В то же время он подчеркивает, что чьи-то нарушения не должны превращаться в приговор самой идее международного правосудия.

Автор колонки убежден, что Украина сегодня является одним из государств, от опыта которых в значительной степени зависит дальнейшее развитие международной уголовной юстиции.

"Наш голос в дискуссии о будущем Международного уголовного суда имеет особый вес. И он должен быть громким", – считает специалист по вопросам международной уголовной юстиции.

По его словам, Украина должна последовательно отстаивать сам принцип независимости международных судов.

Мамедов подчеркивает, что Киеву недостаточно призывать Суд выдавать новые ордера. Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест правителя России Владимира Путина.

"Не менее важно поднимать вопрос о последствиях их неисполнения, роли Ассамблеи государств-участников и механизмах коллективной поддержки Суда. Без этого международное уголовное правосудие рискует превратиться в систему практически ограниченных решений", – пишет автор колонки.

Как полноправная участница Римского статута, добавляет юрист, Украина должна быть среди тех, кто формирует будущее этой системы, отстаивает её независимость и настаивает на выполнении её решений.

Подробнее – в колонке Гюндуза Мамедова Атака на Международный уголовный суд: на чьей стороне должна быть Украина.