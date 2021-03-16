Кулеба объяснил, почему страны ЕС не поделятся вакцинами с Украиной вовремя

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избыточные дозы вакцин из стран ЕС не поступят в Украину в оговоренные сроки из-за сорванного графика поставок вакцин в эти государства.

Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Словении во вторник, сообщает "Европейская правда".

"У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. Конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны был по сути сорван. Соответственно, сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины", - сказал Кулеба.

Он добавил, что получение избыточных доз вакцины от европейских государств - лишь один из потенциальных каналов поставки вакцины, а Украина фокусируется на контрактах с непосредственными производителями.

В конце февраля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.

В начале февраля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились на перепродажу Украине излишков вакцины от коронавируса.