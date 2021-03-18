Россия в ООН провела пропагандистское мероприятие об оккупированном Крыме - МИД

17 марта Постоянное представительство России при ООН провело мероприятие, посвященное временно оккупированному Крыму, чтобы распространить ложь о ситуации в Крыму.

Об этом в среду вечером заявили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Мероприятие имело пропагандистскую цель - распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове. Эта технология уже известна. Российские пропагандисты с триумфом отчитаются, что им вроде бы удалось пробить "информационную блокаду", - отметили в министерстве.

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Однако, по словам МИД, факты говорят совсем о другом.

"Итоги обсуждения в очередной раз показали продолжающуюся изолированность России, единство большинства членов Совбеза ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, осуждение временной оккупации Крыма, нарушений прав человека, совершаемых оккупационной администрацией на полуострове", - подчеркнули в МИД.

В МИД подчеркнули, что Крым находится в информационной изоляции - украинские интернет-издания блокируются, частоты украинском ТВ и радио незаконно используются российскими СМИ, российские СМИ и официальные лица не доносят информацию о крымских мероприятиях Украины и ее иностранных партнеров на международных площадках.

"Благодарны членам Совбеза ООН, которые в эти дни подтвердили позицию о непризнании попыток России присвоить украинский Крым. Созвав пропагандистское мероприятие, Россия в очередной раз дискредитировала сама себя", - считают в МИД.

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