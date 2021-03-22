В центре Праги нарисовали 22 тысячи крестов в память об умерших от коронавируса

В центре Праги на Староместской площади нарисовали мелом более 22 000 крестов в память о жертвах пандемии коронавируса, умерших за последние 12 месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Акцию организовала группа под названием "Миллион моментов за демократию", которая в 2019 году организовала массовые акции протеста против премьер-министра Андрея Бабиша.

22 марта - годовщина смерти первого чешского пациента с коронавирусом. По мнению группы, кресты является "символом напрасно потраченных правительством жизней".

Tisíce křížů za tisíce zemřelých. Mnoho z nich zemřelo zbytečně. Odpovědnost nese vláda zmařených životů, která upřednostňuje své kšefty nad svými občany.@milionchvilek #vladazmarenychzivotu



Za covid-19 vláda nemůže, za zbytečně zmařené životy ano. pic.twitter.com/MGxebdpVF2 — Benjamin Roll (@BenjoRoll) March 22, 2021

"Многие из них умерли напрасно. Ответственность лежит на правительстве, который ставит свой бизнес в приоритет над своими гражданами. Правительство нельзя обвинять в COVID-19, но можно - в бесполезно утерянных жизнях", - написал в Twitter глава организации Беньямин Ролл.

По данным Министерства здравоохранения Чехии, официальное число погибших за время пандемии составляет 24 810 человек.