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Путин ответил на слова комиссара ЕС о ненужном "Спутнике"

Понедельник, 22 марта 2021, 15:17

Президент России Владимир Путин назвал странным заявление еврокомиссара Тьерри Бретона, что ЕС "абсолютно не нужна" российская вакцина "Спутник V".

Заявление Путин озвучил на онлайн-совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Один из ответственных работников Еврокомиссии заявил, что нам не нужен" Спутник V ". Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем", - сказал Путин.

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Он отметил, что Россия подала официальную заявку на утверждение вакцины в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в конце января и только 4 марта пришло решение о начале его рассмотрения.

"В связи с этим знаете, что хочется сказать? Мы ничего никому не навязываем, но когда такие заявления мы слышим от официальных лиц, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют эти люди - интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран", - сказал Путин.

Он добавил, что "интерес к нашей вакцине проявляют все больше государств по всему миру".

В интервью телеканалу TF1 еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС утвердил уже четыре вакцины для использования, поэтому ему совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V".

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"У нас есть возможность доставить от 300 до 350 млн доз до конца июня... у нас есть возможность достичь иммунитета на всем континенте", - сказал Бретон.

По его словам, сейчас необходимо, чтобы утвержденные вакцины производились и массово вводились людям.

Ранее в этом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу вакцины "Спутник V", которая может завершиться утверждением препарата для использования в 27 странах-членах Евросоюза.

На прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу российской вакцины "Спутник V".

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