Глава МИД РФ обвинил ЕС в "уничтожении отношений" с Россией

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы фактически нет отношений с ЕС из-за того, что Брюссель "уничтожил их".

Как сообщает российское информагентство ТАСС, об этом Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Ван И.

"С Евросоюзом как организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя... Если Европа разорвала эти отношения, просто разрушив все механизмы, которые создавались годами, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят руководствоваться своими национальными интересами, то это, пожалуй, объективно приводит к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами", - сказал Лавров.

По его словам, Россия будет готова снова увеличивать взаимодействие с блоком и искать баланс интересов, когда Брюссель "сочтет целесообразным устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом".

Напомним, 22 марта ЕС ввел санкции против вице-премьера Чечни и неофициального охранника Кадырова Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева за преследование представителей ЛГБТ в Чечне.

В начале февраля, в день визита главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, Россия одновременно объявили о высылке трех дипломатов Польши, Германии и Швеции якобы за их участие в протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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