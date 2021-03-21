В ЕС призвали Турцию пересмотреть ее выход из Стамбульской конвенции

Европейские лидеры раскритиковали решение Турции выйти из Стамбульской конвенции, призвав президента Эрдогана пересмотреть свое решение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В субботу Турция вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия. Турция заявила, что права женщин защищают внутренние законы, а не какие-то внешние регулирования.

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В последние годы в Турции участились убийства женщин, и в субботу тысячи женщин протестовали против действий правительства в Стамбуле и других городах.

Германия, Франция и Европейский Союз отреагировали на решение Анкары с тревогой.

"Мы глубоко сожалеем и выражаем непонимание из-за решения турецкого правительства", - заявил поздно вечером в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, это решение рискует поставить под угрозу защиту и основные права женщин и девочек в Турции и посылает опасный сигнал всему миру.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что женщины заслуживают прочной правовой базы для их защиты.

Париж заявил, что выход Турции ознаменовал собой новый регресс по правам человека, в то время как Берлин заявил, что ни культура, ни религия, ни традиции не могут "служить оправданием для игнорирования насилия в отношении женщин".

Многие консерваторы Турции говорят, что пакт поощряет к насилию, подрывая семейные структуры. Их оппоненты утверждают, что соглашение и законодательство, принятое после его выполнения, нужно реализовывать более строго.

Турция - первая страна, которая ратифицировала конвенцию Совета Европы, принятую в Стамбуле. Конвенция пытается предотвратить насилие в отношении женщин, включая домашнее насилие, и положить конец юридической безнаказанности виновных лиц.

На саммите ЕС на этой неделе будут обсуждаться отношения с Анкарой.