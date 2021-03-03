В Испании вспыхнул скандал из-за вакцинации сестер короля в ОАЭ

Сестры короля Испании Фелипе VI вакцинировались от коронавируса в Абу-Даби в прошлом месяце во время посещения своего отца, что вызвало возмущение на родине, где большинство испанцев все еще ждут прививки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Елена де Бурбон и ее сестра Кристина посетили бывшего короля Хуана Карлоса, который живет в Объединенных Арабских Эмиратах с тех пор, как он покинул Испанию в августе в разгар скандала.

Пока неизвестно, как сестры короля сделали прививки, поскольку ОАЭ делают бесплатные прививки от COVID-19 только резидентам и гражданам и требуют действующего удостоверения личности.

"Это очень неприятно, очень некрасиво", - прокомментировала министр труда Иоланда Диас вакцинацию сестер монарха, добавив, что для членов королевской семьи неправильно делать прививки, в то время как в Испании многие медики и люди из групп риска все еще ждут вакцинации.

Испания стремится к лету вакцинировать 70% своего 47-миллионного населения, но сейчас полностью вакцинированы только 1,3 миллиона, что составляет около 2,7% от общего числа.

57-летняя Елена де Бурбон должна была подождать несколько недель своей очереди, чтобы сделать прививку в Испании, в то время как ее сестра официально проживает в Швейцарии.

Источник в королевском дворце заявил, что сестры не беспокоят короля, поскольку они технически больше не являются частью королевской семьи с тех пор, как отец отрекся от престола.

Король Испании, королева Летиция и их дочери получат прививки, когда подойдет их очередь.