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В Италии у экс-члена мафии конфисковали активы на 40 млн евро

Четверг, 4 марта 2021, 09:45

Активы на 40 млн евро конфисковали у итальянского бизнесмена, известного связями с мафией.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA, об этом сообщает итальянское агентство DIA - специальный орган для борьбы с мафией.

83-летний Джованни Пило, как отмечает DIA, известный своим криминальным прошлым и связан с мафиозной семьей Резуттана.

В 1976-1985 годах он находился под специальным наблюдением, а затем на 7 лет попал в тюрьму за участие в мафиозной организации.

Пило в том числе участвовал в спекулятивных строительных проектах в Палермо. Следователи считают, что он незаконно получил преимущества для ведения бизнеса и при этом тоже имел поддержку мафии.

Проверка происхождения его активов продемонстрировала большие различия между декларируемыми доходами и затратами.

Среди изъятых активов - вилла, 145 различных объектов собственности, включая земельные участки в Палермо, Риме и Трапани, акции в восьми компаниях и средства в банке.

Напомним, в январе в Италии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над мафией. На скамье подсудимых оказались более 350 членов влиятельного клана "Ндрангета", им предъявляют всего более 400 обвинений.

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