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В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом

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В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом

Воскресенье, 7 марта 2021, 16:57

В немецком Мюнхене могилу украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры облили неизвестным веществом.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - написал украинский дипломат.

 

Посол призвал полицию найти и наказать виновных.

"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил посол, не объяснив, кого имеет в виду.

Это не первый случай вандализма на могиле Бандеры. В августе 2014 года неизвестные взорвали могилу. 20 ноября памятник восстановили.

В 2015 году на могиле также произошли несколько случаев вандализма.

В 2018 году пропагандист Грэм Филипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры.

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