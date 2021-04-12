В Лондоне хотят установить памятник принцу Филиппу

Британские депутаты поддержали планы почтить память супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа статуей на улице Мэлл в центре Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Mail.

Это предложение получило межпартийную поддержку, и депутаты утверждают, что памятник станет "достойной данью, чтобы почтить жизнь государственной службы и долга".

Считается, что этот шаг поддерживает и премьер Борис Джонсон, заявил один из источников на Даунинг-стрит изданию Sunday Telegraph.

Петицию с призывом установить памятник герцогу Эдинбургскому уже подписали тысячи людей после того, как она была выпущена после объявления о его смерти в пятницу.

Ранее сообщалось, что похороны принца Филиппа не будут государственными, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он мирно скончался в Виндзорском замке.