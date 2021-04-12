Госсекретарь США прибудет в Брюссель в день проведения комиссии Украина-НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Брюссель 13-15 апреля и прибудет в день проведения внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", анонс визита размещен на сайте Госдепа.

"В Брюсселе секретарь Блинкен присоединится к министру обороны Ллойду Остину, чтобы проконсультироваться с членами НАТО и партнерами по ряду совместных приоритетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен воспользуется этой возможностью, чтобы подтвердить приверженность США трансатлантическому альянсу как важнейшему партнерству для достижения общих целей.

"Отдельно секретарь Блинкен проведет двусторонние и многосторонние встречи с европейскими коллегами для обсуждения ключевых приоритетов и общих проблем", - сообщили в Госдепе.

Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе и наращивания Россией сил на границе.

В воскресенье в интервью NBC News Блинкен заявил, что Россия столкнется с "ценой и последствиями" в случае усиления агрессии против Украины.