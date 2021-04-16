Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский рассказал об итогах переговоров с Макроном и Меркель

Эскалация агрессии России против Украины будет иметь последствия - глава посольства США

Норвегия позволила США строить военные объекты по новому договору

Зеленский: вступление Украины в НАТО нельзя сводить только к реформам






В Праге у посольства РФ поставили голого Путина на золотом унитазе

Пятница, 16 апреля 2021, 19:52

Группа активистов принесла к зданию посольства Российской Федерации в Праге фигуру голого президента РФ Владимир Путина на золотом унитазе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Активисты группы "Kaputin" организовали акцию против заключения в тюрьму российского оппозиционного политика Алексея Навального, агрессии России против Украины и нарушений прав человека в России.

 

Около полудня к зданию российского посольства подъехала машина с несколькими людьми, которые начали ставить золотые туалеты на забор посольства и вешать золотые ершики.

Они также поставили фигуру Путина на позолоченном унитазе с надписью "Голый убийца" (Naked Killer).

По другую улицы напротив посольства стояло несколько человек с плакатами "Руки прочь от Украины" или "Свободу Навальному".

В мероприятии приняли участие около тридцати человек. Во время установки туалетов на место прибыли несколько сотрудников полиции. Они заявили активистам, что те наносят ущерб собственности России. Позже активисты разобрали памятник Путину и спустили в парк на инвалидной коляске.

 "Возможно, ничто так не символизирует истинную природу сегодняшних российских правителей, как золотые унитазы и ершики во дворце главы государства в стране, где 13% населения до сих пор не имеют даже собственного туалета", - говорится в заявлении группы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Россия
powered by lun.ua