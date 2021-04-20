Посол США в России летит в Вашингтон для консультаций

Посол США в России Джон Салливан на этой неделе отправится в Вашингтон для консультаций на фоне обострения напряженности в отношениях между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда", о поездке в Вашингтон сообщается в заявлении Салливана, обнародованном посольством.

"Я считаю важным напрямую поговорить с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Кроме того, я не видел свою семью больше года, и это еще одна важная причина для меня, чтобы вернуться домой и навестить ее. Я вернусь в Москву в ближайшие недели перед встречей президентов Байдена и Путина", - говорится в заявлении Салливана.

Источники российского издания "Коммерсант" говорят, что решение об отъезде Салливана в Вашингтон американская сторона приняла после проведенного в понедельник телефонного разговора секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. До этого посол отказывался ехать "на консультации", о чем его попросили в Кремле.

Данные о том, что Салливан не хотел возвращаться в Вашингтон, подтвердили и источники американского издания Axios.

Отношения между РФ и новой администрацией США обострились в последнее время. 13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор, в котором Байден призвал Путина снизить напряженность на границе с Украиной.

15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Россия зеркально ответила на высылку - десяти американским дипломатам было предложено покинуть РФ.

В мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

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