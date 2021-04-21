Украина в феврале оказалась среди топ-10 стран, граждане которых просят об убежище в ЕС

В феврале этого года Украина оказалась в первой десятке стран, граждане которых подавали заявки на получение убежища в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные от Европейского офиса поддержки убежища (EASO).

При этом количество заявок в феврале существенно выросло по сравнению с январем. Отмечается, что это значительный контраст по сравнению с гражданами других стран, имеющими безвизовый режим с ЕС.

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Всего в феврале было подано 38 тысяч заявок. При этом от граждан Украины поступило 971 заявка, более чем на 70% больше, чем в предыдущие месяцы (около 650), и больше всего с марта 2017 года. После этого резкого роста Украина оказалась среди топ-10 стран, граждане которых обращаются с просьбой об убежище, впервые с 2016 года.

При этом две трети всех заявок от украинцев было подано в одной стране - но не указано, в какой именно.

Доля положительных решений по украинцам, принятых в феврале, осталась на уровне 14%, примерно как и в предыдущие месяцы.

Лидерство по количеству заявок в феврале сохранили Сирия, Афганистан, Пакистан, Ирак и Нигерия. Четверть всех заявок поступило от сирийцев.

При этом общее количество заявок остается ниже, чем до начала пандемии коронавируса - менее двух третей от числа заявок в феврале 2020 года.

Как сообщалось ранее, в прошлом году убежища в Польше попросили 317 украинцев.