В Италии задержали подозреваемого в причастности к теракту 2016 года в Ницце

Полиция Италии сообщила о задержании 28-летнего мужчины, подозреваемого в причастности к организации теракта в Ницце в 2016 году, в результате которого погибли 86 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Мужчину арестовали в Спаранизе, в провинции Казерта. Сообщают, что его зовут Эндри Елези и он является гражданином Албании. Правоохранители считают, что он помог добыть оружие исполнителю теракта.

Задержание осуществили благодаря координации итальянских, албанских и французских правоохранителей.

Теракт был совершен 14 июля в Ницце после салюта по случаю национального праздника - грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям.

В результате атаки, которую французские власти назвала терактом, 83 человека погибли на месте, еще двое позже скончались от травм.

По свидетельству очевидцев, грузовик на высокой скорости 2 км ехал сквозь толпу, прежде чем остановиться.

Агентство Associated Press опубликовало видеозапись перестрелки полицейских с террористом, во время которой он был ликвидирован.

Позже прокуратура Франции подтвердила, что теракт в Ницце совершил 31-летний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, который имел двойное гражданство Франции и Туниса.