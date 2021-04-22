В Италии задержали подозреваемого в причастности к теракту 2016 года в Ницце
Полиция Италии сообщила о задержании 28-летнего мужчины, подозреваемого в причастности к организации теракта в Ницце в 2016 году, в результате которого погибли 86 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Мужчину арестовали в Спаранизе, в провинции Казерта. Сообщают, что его зовут Эндри Елези и он является гражданином Албании. Правоохранители считают, что он помог добыть оружие исполнителю теракта.
Задержание осуществили благодаря координации итальянских, албанских и французских правоохранителей.
Теракт был совершен 14 июля в Ницце после салюта по случаю национального праздника - грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям.
В результате атаки, которую французские власти назвала терактом, 83 человека погибли на месте, еще двое позже скончались от травм.
По свидетельству очевидцев, грузовик на высокой скорости 2 км ехал сквозь толпу, прежде чем остановиться.
Агентство Associated Press опубликовало видеозапись перестрелки полицейских с террористом, во время которой он был ликвидирован.
Позже прокуратура Франции подтвердила, что теракт в Ницце совершил 31-летний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, который имел двойное гражданство Франции и Туниса.