Посол Грузии, которого отозвали из-за заявления Саакашвили, вернулся в Украину

В Украину после почти года перерыва вернулся посол Грузии Теймураз Шарашенидзе, которого отозвали в Тбилиси для консультаций в мае прошлого года из-за назначения Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - отмечает пресс-служба.

Как следует из сообщения, посол прибыл еще 21 апреля и встретился с заместителем министра иностранных дел Василием Боднаром.

Во время встречи стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе. Василий Боднар проинформировал посла о ситуации с безопасностью вокруг Украины и на оккупированных территориях.

"Теймураз Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Стороны обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях в этом году", - добавляют в сообщении МИД.

Напомним, Грузия в мае 2020 года отозвала посла в Украине для консультаций в связи с назначением экс-президента Грузии Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине. В Грузии заявляли, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной.

После этого напряженности в отношения между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили - гражданина Украины - о политической ситуации в Грузии вскоре перед парламентскими выборами. Среди прочего, Саакашвили называл действующую власть Грузии "нелегитимной" и говорил, что он "не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии".

В МИД Украины выразили сожаление по поводу того, что "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов", и отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины.

В середине апреля 2021 года в Грузии сообщили, что готовятся вернуть посла в Киев. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани отметил, что нынешняя ситуация вокруг Украины "не позволяет, чтобы у нас не было на месте посла", потому что перед Грузией и Украиной стоит много общих вызовов.