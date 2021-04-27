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Сейм Литвы утвердил резолюцию с осуждением России в поддержку Украины

Вторник, 27 апреля 2021, 15:28

Сейм Литвы во вторник 27 апреля принял резолюцию с призывом к России прекратить агрессию и провокации против Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.

За документ проголосовали 102 члена Сейма, воздержался один депутат.

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"Сейм, учитывая длительную чрезмерную концентрацию российских войск на украинской границе и на оккупированном Крымском полуострове, призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию, провокации и пропаганду против Украины, немедленно отвести свои войска от украинской границы, выполнить свои международные обязательства, в том числе Минские соглашения и вернуться к сотрудничеству на основе международного права и взаимного уважения", - говорится в резолюции литовских парламентариев.

Парламент Литвы призвал Россию допустить международные организации, оказывающие гуманитарную помощь местному населению, на временно оккупированных территориях на востоке Украины, закрыть незаконные центры содержания под стражей и освободить незаконно удерживаемых украинских граждан.

Резолюция призывает государства-члены ЕС не поддерживать реализацию энергетических проектов, которые ослабляют евроатлантическое единство, таких как "Северный поток-2".

В то же время Сейм призвал международное сообщество поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, усилить адресные экономические и индивидуальные санкции против России и ее агрессии против Украины, а также координировать санкционные политику против отдельных лиц, причастных к коррупции в России и Украине.

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"Со своей стороны, мы призываем саму Украину продолжить реформы, особенно в судебной системе, прокуратуре и финансовом секторе, и, конечно, бороться с коррупцией, который станет темой большого четвертой международной конференции по Украине в Вильнюсе 7-8 июля", - заявил председатель комитета по иностранным делам литовского Сейма Жигимантас Павильонис.

В принятом документе подтверждается решительная и последовательная поддержка Литвой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, в марте президенты Украины и Литвы подписали декларацию, по которой официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС.

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