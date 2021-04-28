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В РФ признали, что предлагали условия примирения администрации Байдена

Среда, 28 апреля 2021, 10:32

Глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что Россия была готова на примирение с США в случае обнуления всех ограничений, которые были применены к российским дипломатам.

Об этом он сказал в интервью РИА "Новости", передает "Европейская правда".

По словам Лаврова, Россия предпочла бы вернуться к нормальным отношениям с США.

"И в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США. Мы это предлагали администрации Байдена сразу, как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия. Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь", - рассказал он.

По мнению Лаврова, очевидным шагом для нормальной работы должно стать обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента арестовал российскую собственность и выдворил российских дипломатов.

"И у администрации Трампа не получилось эту ситуацию повернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более или менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились", - отметил Лавров.

По его словам, администрация Байдена пока продолжает линию на ухудшение отношений.

Лавров заявил, что США должны прекратить действовать с позиции суверена и осознать бесперспективность любых попыток возрождать однополярный мир.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Помощник президента РФ намекнул, что встреча Путина и Байдена может произойти в июне, но на рабочем уровне ее еще не обсуждают.

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