Венгрия не планирует высылать российских дипломатов из-за взрывов в Чехии
Венгрия единственная из стран "Вышеградской четверки" не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто RTL, сообщает "Европейская правда".
"Мы выразили солидарность, мы пока не планируем никаких других шагов", - сказал Сийярто.
Напомним, Польша и Словакия, которые вместе с Чехией и Венгрией принадлежат к странам "Вышеградской четверки", объявили о выдворении сотрудников российских дипмиссий. Они сделали это из солидарности с Прагой, которая обвинила сотрудников российского ГРУ в организации взрывов на складах в Врбетице в 2014 году.
Кроме того, Чехия, Польша, Словакия и Венгрия 26 апреля утвердили официальное заявление, осуждающее взрывы на складе боепрпасов в 2014 году.
Однако, по данным СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан не согласился с более жесткой в отношении России версией заявления, поэтому был утвержден более "мягкий" вариант.