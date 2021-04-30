Итальянская компания купит 10 дополнительных украинских двигателей для европейской ракеты-носителя Vega

Итальянская компания приобретет у украинских производителей дополнительных 10 двигателей для европейской ракеты-носителя "Vega".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Такой договоренности достигли итальянская компания AVIO S.p.A с конструкторским бюро "Южное" и Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова. Общая стоимость двигателей - почти 6 млн евро.

"Расширение участия в европейской программе Vega свидетельствует о надежности и конкуренции инженерных разработок украинской ракетно-космической отрасли. Качественный высокотехнологичный экспорт развивает украинскую экономику, обеспечивает заказ для предприятий, рабочие места для украинских специалистов. Сопровождение таких контрактов входит в топ-приоритетов МИД, и усилия украинских дипломатов в Италии сыграли важную роль в достижении этой договоренности", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщается, украинские дипломаты помогали вести переговоры с руководством компании и Итальянского космического агентства.

Действующий контракт на поставку 11 блоков маршевого двигателя (БМД) рассчитан до 2023 года. Семь блоков уже поставлена ​​ним, один будет отгружено заказчику в ближайшее время, еще три находятся в процессе производства.

Ракета-носитель легкого класса Vega является совместным проектом Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. КБ "Южное" и Южный машиностроительный завод сотрудничают с AVIO S.p.A. по программе Vega с 2004 года. Всего за годы сотрудничества компании уже поставили более 20 блоков маршевого двигателя, последние из которых - в начале 2021 года.

Италия является одной из стран-основательниц Европейского космического агентства и вместе с Германией и Францией является одним из трех основных контрибуторов.