Кулеба доложил главе ОБСЕ об обострении на Донбассе и наращивание войск РФ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу в телефонном разговоре с действующей руководительницей ОБСЕ главой МИД Швеции Анн Линде обсудил обострение Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму и наращивание войск РФ вблизи границ Украины.
Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострение Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск РФ вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов", - заявил глава МИД .
Напомним, на фоне напряженности на Востоке Украины президент США Джо Байден 2 апреля провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин внимательно следит за ситуацией на российско-украинской границе.
В Европарламенте призвали Россию прекратить военные провокации и запугивание Украины.
Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и накопления российских войск у украинских границ.