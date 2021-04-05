В ЕС спрогнозировали, когда возможно достижение коллективного иммунитета против COVID-19

Население ЕС может достичь коллективного иммунитета против коронавируса до середины июля.

Такой прогноз дал еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за кампанию вакцинации в ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Бретон в конце марта уже предположил, что коллективный иммунитет будет возможен в ЕС до 14 июля, поскольку ожидается, что темпы вакцинации ускорятся благодаря новым поставкам вакцин.

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В понедельник он подтвердил свой прогноз изданию Le Parisien.

"Теперь у нас есть четкое представление о том, что происходит, от производства вакцин до распределения и тестирования", - сказал он.

"14 млн доз были доставлены в ЕС в январе, 28 млн в феврале и 60 млн в марте. В следующем квартале мы увеличим до 100 млн в апреле, мае и июне. Затем 120 млн летом, а с сентября мы выйдем на уровень 200 млн", - сказал он.

По словам Бретона, во второй половине года в целом ЕС получит более 800 млн доз.

"Коллективный иммунитет можно достичь для всех жителей Европейского Союза в середине июля", - заверил европейский комиссар.

Как сообщалось, в Германии в начале мая планируют вакцинировать 20% населения.

В то же время в Британии первую дозу вакцины получили 31 млн человек, две дозы - 5 млн.