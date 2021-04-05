Ермак: переговоры между Украиной, Францией и Германией состоятся "очень скоро"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал переговоры трех стран, Украины, Германии и Франции, в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ермак рассказал в видеокомментарии СМИ.

"Консультации с нашими партнерами по "нормандскому формату" происходят еженедельно, по несколько раз в неделю. На прошлой неделе я два или три раза разговаривал с представителями Франции, Германии. Я думаю, что видеоконференция или переговоры трех стран - Германии, Франции и Украины - состоятся очень скоро", - отметил Ермак.

"Идет нормальный процесс, консультации. Не простые, тяжелые переговоры, но они продолжаются", - добавил он.

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель ожидается на этой неделе.

По словам источника, этот разговор должен был состояться сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и президента РФ Владимира Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени разговора.