Норвежец перешел границу со Швецией по горам на лыжах, чтобы избежать карантина

Норвежские спасатели спасли мужчину, который возвращался из-за границы со Швецией на лыжах, чтобы избежать карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Норвежец был спасен после того, как в дороге его застала плохая погода. "Он хотел попасть в Норвегию, чтобы получить некоторые документы, а затем вернуться в Швецию, где у него строительный проект. Но чтобы избежать карантина, он решил пересечь границу через горы", - сказал Тронд Хельге Роннинг из спасательной группы Norske Folkehjelp.

По его словам, в целом это был бы 40-километровый поход по труднодоступной местности. Но мужчину, которому 50 лет, настигла плохая погодой после 25-километрового пути в субботу.

По словам Роннинга, местный оленевод спас путешественника и передал двум рыбакам на близлежащем озере, которые ухаживали за ним до прибытия спасательных служб.

Спасательные службы позаботились о человеке, прежде чем передать его полиции за нарушение правил карантина.

Местная полиция сообщила, что мужчина должен был предъявить властям отрицательный тест на COVID, прежде чем осуществить переход, а затем провести 10 дней в карантине в отеле.

Ему придется пробыть на карантине в отеле, прежде чем его допросят офицеры полиции.