Французские военные пугают гражданской войной из-за "уступок исламизму"

Во Франции опубликовано новое открытое письмо с предупреждением об угрозе гражданской войны и заявлением о наличии более 130 000 подписей общественности в поддержку письма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В сообщении, опубликованном в правом журнале, французское правительство обвиняется в оказании "уступок" исламистам.

"Речь идет о выживании нашей страны", - говорится в тексте, который, как сообщается, выдан военными анонимно.

Французское правительство осудило текст, как и подобное письмо в прошлом месяце.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал последнее письмо "грубым маневром" и обвинил его анонимных подписантов в отсутствии "мужественности".

Письмо в правительство в прошлом месяце поступило от отставных генералов. Министр, который отвечает за вооруженные силы, Флоранс Парли, заявила, что они будут наказаны за несоблюдение закона, запрещающего резервистам или военным служащим выражать публичные мнения относительно религии и политики.

Однако правая лидер Марин Ле Пен, кандидат на президентских выборах в следующем году, высказалась в поддержку примерно 1000 военнослужащих и женщин, поддержавших апрельскоеписьмо.

Новый текст был опубликован поздно в воскресенье, хотя количество и чины его подписантов, которые, как утверждается, являются активными военными, остаются непонятными.

Авторы письма описывают себя как часть молодого поколения солдат, служивших в Афганистане, Мали и Центральноафриканской Республике или участвовавших во внутренних антитеррористических операциях.

"Они положили жизни и здоровья, чтобы уничтожить исламизм, которому вы даете уступки на нашей земле", - написали они.

"Если вспыхнет гражданская война, армия поддерживать порядок на своей земле", - говорится в письме.

"Никто не может желать такой ужасной ситуации, но да, во Франции назревает гражданская война, и вы это прекрасно знаете" - утверждают военные.

Франция недавно предложила противоречивый законопроект для решения того, что президент Эммануэль Макрон назвал "исламистским сепаратизмом".

Однако некоторые критики как во Франции, так и за рубежом обвинили правительство в несправедливой ориентации на ислам.