Макрона призывает США и Великобританию прекратить "блокирование" вакцин

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь призвал более богатые страны поделиться дозами вакцины против COVID-19 с более бедными странами и раскритиковал США и Великобританию за "блокирование" таких передач.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"В чем проблема прямо сейчас? Это не совсем об интеллектуальной собственности; вы можете отдать его в лабораторию, которая не знает, как его производить - первая проблема - это распространение доз. Второй принцип циркуляции вакцин - не блокировать ингредиенты и вакцины, сегодня англосаксы блокируют множество ингредиентов и вакцин", - сказал Макрон.

Он неоднократно настаивал на том, чтобы вакцины считались глобальным общественным благом, и сказал, что более богатые страны должны помогать бедным странам покупать и получать дозы, а также производить их.

"Я открыт в этом вопросе, как я уже сказал, мы уже год боремся за то, чтобы вакцина стала глобальным общественным благом, и я рад, что за нами следят", - сказал Макрон.

Президент Франции неоднократно заявлял, что более богатые страны, которые копят избыточные дозы, должны жертвовать то, что им не нужно, учитывая проблемы в производстве вакцин. Они также должны помочь фармацевтическим компаниям передать свои ноу-хау, чтобы помочь создать больше производственных площадок по всему миру, которые могут производить технологически сложные вакцины, такие как вакцины на основе мРНК.

В апреле Франция передала Мавритании 100 000 доз в рамках международной инициативы по обеспечению вакцинами COVAX.

Франция начала производить вакцины только в марте, после того, как получила технологии для производства мРНК-вакцин. Ни одной французской фармацевтической компании или лаборатории до сих пор не удалось разработать собственную вакцину против COVID-19.

Напомним, Европейский Союз готов рассмотреть предложение США обсудить отмену патентной защиты вакцин против COVID-19.

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