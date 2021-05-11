Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Черногория, без ограничений принимающая украинцев, отменяет комендантский час

В Молдове задержали еще одного подозреваемого в причастности к похищению Чауса

НАТО в июне не примет решение о ПДЧ, некоторые союзники не хотят провоцировать РФ - Кулеба

Восточноевропейские государства НАТО хотят усиления присутствия Альянса в регионе






Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Вторник, 11 мая 2021, 14:06

Президент Болгарии Румен Радев своим указом назначил досрочные парламентские выборы на 11 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский канал Nova.

Другим указом Радев распустил 45-й состав Национального собрания и назначил временное правительство.

Возглавил правительство секретарь президента по вопросам безопасности и обороны, 61-летний Стефан Янев, близкий соратник Радев, который был вице-премьером и министром обороны во временном правительстве, назначенном в 2017 году.

Радев распустил Национальное собрание после того как в прошлом месяце общенациональные выборы привели к фрагментированного состава парламента, который не смог создать правительство.

Читайте также Шанс для пророссийского президента: что изменят досрочные выборы в Болгарии

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария
powered by lun.ua