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В Литве женщине по ошибке ввели 5 доз вакцины от коронавируса

Среда, 27 января 2021, 20:48

В одной из литовских больниц одному человеку по ошибке ввели пять доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Инцидент случился в середине января в больнице города Мариямполь. "Случилось так, что не разбавили вакцину и все 5 доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – сказал директор больницы.

По его словам, женщина чувствует себя хорошо, только ощущает сильную боль в месте укола.

После инцидента врачи проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer, которая производит вакцину.

Из-за этого инцидента четыре человека не получили вакцину.

Напомним, правительство Литвы по предложению Министерства здравоохранения продлило карантин и ограничения на передвижения между регионами до 28 февраля.

Предложение продлить карантин Минздрав аргументировал тем, что с введением жесткого карантина заболеваемость COVID-19 снизилась, но все еще остается высокой.

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