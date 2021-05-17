Прокуратура Молдовы проверяет видео с Чаусом

Прокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает видеозапись, на которой украинский экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдовы 3 апреля, говорит, что с ним все в порядке, он в безопасности и его никто не похищал.

Об этом сообщили в ведомстве 17 мая, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Расследование дела идет полным ходом, а двое задержанных остаются под арестом. Как только это станет возможно, прокуратура сообщит дополнительную информацию", - отметили в прокуратуре и добавили, что видеозапись проверяют все органы следствия.

Напомним, на видео, которое появилось 17 мая в Telegram, Чаус сообщил, что жив и здоров и находится в полной безопасности. По словам Чауса, он должен был спрятаться, чтобы избежать расправы с украинской стороны.

Адвокат Чауса Юлиан Балан отметил, что считает видео "очень странным". "Очень трудно сказать, настоящее ли оно, но у него очень грустные глаза. Со мной на связь он не выходил", - сказал Юлиан Балан. Также он отметил, что связывался с Украиной по поводу расследования исчезновения Чауса, но "пока никаких новостей нет".

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Между тем журналисты-расследователи RISE.Moldova в сотрудничестве с украинским "Слідство.інфо" опубликовали серию материалов, в которых приводят доказательства того, что вероятные участники похищения Чауса могут быть связаны с украинской разведкой.

Читайте также: Чаус-провал Украины: почему история с похищением в Молдове не обойдется без Зеленского