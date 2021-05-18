"Луганск, Донецк - это Украина": премьер Эстонии посетила КПВВ в Станице Луганской

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отправилась на восток Украины и посетила контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской, где продолжается строительство сервисной зоны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кая Каллас поехала в Луганскую область вместе с профильным министром Алексеем Резниковым.

"Границы Украины международно определены. Луганск - это Украина, Донецк - это Украина, и Крым - это Украина. Мы 7 лет стоим бок о бок с Украиной и продолжим это делать столько, сколько потребуется. Я убеждена, что лучший ответ Украины на вооруженную агрессию России - это реформы. и, конечно, инвестирование в развитие подконтрольных правительству территорий. Люди должны видеть, что на свободной территории лучше, здесь жизнь и Украина - это европейская страна", - отметила премьер.

Напомним, Кая Каллас в понедельник начала свой трехдневный визит в Украину.

Ранее премьер отметила, что реформы является лучшим ответом Украины на российскую агрессию из-за того, что приближают ее будущее членство в ЕС и НАТО. Приоритетными она назвала антикоррупционную и судебную реформы.

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