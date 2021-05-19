Рада обратится к "Венецианке" по поводу законопроекта о местных референдумах

Верховная Рада передаст новый законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию для экспертной оценки.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Мы проработали более 100 письменных комментариев и предложений, поступивших к указанному законопроекту, но мы понимаем, что совершенствованию нет предела, поэтому в ближайшее время мы также планируем, несмотря на то, что уже есть положительные отзывы многих международных организаций, от многих национальных экспертов, направить этот законопроект в Европейскую комиссию за демократию через право, так называемую Венецианскуюй комиссию, для получения соответствующего заключения", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что при разработке проекта учли концепции проектов о местных референдумах, которые уже были зарегистрированы в Верховной Раде, соответствующие правовые позиции Конституционного суда Украины, положения Европейской хартии местного самоуправления, а также рекомендации международных институтов.

Законопроект предусматривает такие виды местного референдума, как утверждение статуса территориальной общины, утверждение программы развития территориальной общины, досрочное прекращение полномочий городского, поселкового, сельского совета, сельского, поселкового, городского главы, утрата силы нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, как и любые другие вопросы местного значения, отнесенные Конституцией и законами к ведению территориальной общины.