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Зеленский уволил посла Украины в Турции

Среда, 19 мая 2021, 20:55

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Сыбигу с должности посла Украины в Турции.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ опубликовал Офис президента 19 мая.

"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - говорится в тексте.

Андрей Сибига работал послом Украины в Турции с августа 2016 года, а перед тем четыре года возглавлял Департамент консульской службы MИД Украины.

Отметим, увольнение связано с плановой ротацией. Закон о дипломатической службе предусматривает, что срок командировки, как правило, составляет до четырех лет.

Подробнее об этом - в статье Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?

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