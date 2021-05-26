Белорусской ведущей угрожают держать родственников под арестом, пока она не вернется в страну

Ведущей программы на "Белсат" в Беларуси пригрозили задержать всю семью и намекают, что их будут держать под стражей, пока она не вернется в страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Белсат", добавляя записи разговоров.

Алина Малиновская уехала из Беларуси в Украину после того, как 22 мая задержали шестерых ее коллег из "Белсата".

24 мая ей позвонил следователь и заявил, что всю ее семью задержат и будут держать под стражей, пока она не приедет на разговор. Следователь позвонил в Telegram с номера мужа ее сестры Валентина Кучеренко и сказал, что Валентин с другом находятся "у них" и что теперь они поедут за бабушкой и дедушкой.

Позже Валентин сам позвонил Арине и сказал, что его "забирают", как и коллегу, который в то время зашел в гости. Он сказал, что следователи хотят знать, когда журналистка сможет приехать, и что они "не отстанут ни от нас, ни от родителей".

Он рассказал, что, как утверждают следователи, против журналистки хотят провести проверку по административному делу.

После этого состоялся еще один разговор со следователем. Он расспрашивал, с какого дня Малиновская находится в Украине, и что ее хотят видеть, чтобы "расспросить для материалов проверки". Он отказался объяснить, о каком деле идет речь и на каких основаниях задержали родственников Малиновской, чтобы "не обсуждать материалы проверки в Telegram", и много раз настойчиво спрашивал, когда журналистка приедет в Беларусь.

Впоследствии опять звонил муж сестры, рассказывая, что у него продолжают спрашивать, когда она все же приедет, и его явно не отпустят, пока она не согласится возвращаться в Беларусь.

«Я буду сидеть столько, пока ты не отзовешься».



😡Родных вядоўцы праграмы «Шчыра кажучы» Арыны Маліноўскай белраускі рэжым трымае ў закладніках!



Паслухайце размову з мужам сястры журналісткі. Зараз ён знаходзіцца ў руках сілавікоў👇 pic.twitter.com/vy3saj00mG — Белсат TV (@Belsat_TV) May 25, 2021

Как известно, в Беларуси продолжается очередное наступление на свободу СМИ. В прошлом заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге как минимум 15 из них задержали.

24 мая самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство, которые еще больше ограничивают свободу СМИ и фактически запрещают протесты.