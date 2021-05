В Британии умер Уильям Шекспир, одним из первых в мире получивший вакцину от COVID-19

В Великобритании умер Уильям Шекспир, который стал первым в мире мужчиной, получившим прививку от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Би-Би-Си Украина.

Уильяму Шекспиру был 81 год, и его смерть не связана с вакцинами. В госпитале заявили, что Шекспир умер от инсульта.

Его жена Джой рассказала, что Уильям Шекспир был очень благодарен за возможность одним из первых в мире получить вакцину.

"Это было то, чем он очень гордился - он любил видеть новости об этом в СМИ. Он часто говорил об этом с людьми и всегда призывал всех делать прививки", - рассказала жена Шекспира.

Шекспир получил прививку вакциной Pfizer-BioNTech в декабре в Университетской клинике Coventry.

Тогда много шутили, что если первая привитая от COVID Маргарет Кинан была пациенткой 1А, то был ли Уильям Шекспир пациентом "2B or not 2B" (намек на выражение "to be, or not to be", "быть или не быть", который принадлежит шекспировскому герою Гамлету).