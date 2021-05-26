Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве в качестве ответа на действия Софии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Посол Болгарии Атанас Кристин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота российского ведомства.

"Это мероприятие является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии", - говорится в сообщении.

МИД Болгарии 29 апреля объявило персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве РФ в Софии.

Высылка дипломата была связана с расследованием о возможной причастности россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года.

Напомним, Чехия официально обвинила агентов российского ГРУ в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году. На складах хранилось оружие, принадлежавшее болгарской компании EMKO Эмилиана Гебрева.

В 2015 году его вместе с сыном и еще одним топ-чиновником компании попытались отравить веществом, похожим на "Новичок". О попытке их отравления и шла речь в разговоре Захариевой с российским послом.

Примерно в то же время, в марте-апреле 2015 года, произошли взрывы на заводах и складах вблизи села Иганово. Прокуратура Болгарии считает, что эти взрывы - среди всего четырех подобных случаев, в которых выясняют возможную причастность российских спецслужб.

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