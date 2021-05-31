Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси

Кипр закрыл свое воздушное пространство для полетов из Беларуси, присоединившись к списку стран ЕС, вводящим ограничения после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Авиационные власти запретили авиакомпаниям, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство и аэропорты Кипра с 28 мая.

Те же рекомендации запрещают авиакомпаниям, зарегистрированным на Кипре, входить в белорусское воздушное пространство или осуществлять рейсы в и из Беларуси. Все рейсы в Беларусь прекращены.

Запланированный рейс авиакомпании "Белавиа" из Минска в аэропорт Ларнаки на Кипре 29 мая был отменен. Ограничения не применяются в случае чрезвычайных ситуаций гуманитарной и медицинской помощи.

Большинство соседей Беларуси и многие другие европейские страны запретили рейсы белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" из-за вынужденной посадке самолета Ryanair, следовавшего в Литву из Греции, и ареста журналиста на борту.

Украина также запретила пролетать через свое воздушное пространство самолетам с белорусской регистрацией с полуночи 29 мая.

Беларусь со своей стороны ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".