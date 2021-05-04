Чешский "суперминистр" хотел предложить Кремлю "забыть" Врбетице в обмен на "Спутник" - СМИ

Министр внутренних дел и вицепремьер Чехии Ян Гамачек во время поездки в Москву якобы планировал предложить Кремлю "замять" расследование о причастности агентов РФ к взрывам на военных складах - в обмен на предоставление вакцины от коронавируса "Спутник V", а также согласие Москвы провести потенциальную встреча Путина и Байдена в Праге.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили журналисты Seznam Spravy, ссылаясь на слова нескольких источников, присутствовавших в МВД на встрече 15 апреля - когда еще считалось, что поездка Гамачека в Москву 19 апреля состоится.

Это было через день после того, как он, в то врем еще и исполняющий обязанности главы МИД, публично заявил о намерении ехать договариваться о "Спутнике"

На встрече, по словам источников, были также посол Чехии в России Витезслав Пивонька, руководитель Офиса иностранных дел и информации Марек Шимандл, руководитель военной разведки и руководитель полиции. Ближе к концу прибыл также генпрокурор Павел Земан. При этом, среди присутствующих не было представителя контрразведки SIS - именно той институции, которая дольше всего расследует дело по взрывам на военных складах в Врбетице.

Гамачек якобы хотел предложить России "договориться" - отложить дальнейшее расследование взрывов в Врбетице в обмен на поставку 1 млн доз вакцины "Спутник V" и проведение потенциальной встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. До сих пор Ян Гамачек утверждал, что заранее знал, что поездка в Москву не состоится и была прикрытием для подготовки высылки сотрудников российского посольства.

Ян Гамачек на прямые вопросы журналистов 3 мая назвал такую ​​информацию "полной чушью".

Уже после публикации материала он отреагировал серией постов в Твиттер, заявив, что статья основывается на "спекуляции и лжи, которую никто из участников (встречи) не подтверждал и не мог подтвердить, потому что этого не было".

"Ни на каком этапе не происходило никакого" бартера "с Россией. Эти необоснованные спекуляции вредят интересам Чехии ... Единственной темой встреч было влияние взрывов в Врбетице на госбезопасность и отношения между Чехией и РФ, частично и потому, что медиа имели некоторую информацию о деле Врбетице и угрожали слить ее ", - заявил Гамачек.

V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací.

Tyto ničím nepodložené spekulace poškozují zájmy České republiky a nahrávají zájmům cizí moci. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

Часть оппозиционных сил уже выступили с требованием провести закрытую сессию Палаты депутатов, чтобы получить разъяснения по поводу информации, опубликованной в статье, и хотят присутствия на этой встрече руководителей всех спецслужб страны.

Лидер оппозиционной ODS Петр Фиала заявил, что Гамачек должен немедленно уйти в отставку. "Он не может возглавлять министерство, ответственное за безопасность - он, наоборот, ставит под угрозу безопасность граждан. И это еще одна причина, почему коалиция "Вместе" считает необходимым выразить правительству вотум недоверия", - заявил он.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

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